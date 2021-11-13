В селе Одаи Одесской области загорелся огонь в жилом доме. Местные жители, увидевшие чрезмерный дым, вызвали работников спасательной службы и полиции.

После ликвидации пламени в доме нашли тела супругов — 58-летней владелицы дома и ее 55-летнего мужа. Жители дома не подавали никаких признаков жизни.

По данным Национальной полиции, пожар произошел утром 13 ноября. Первыми огонь заметили соседи супружеской пары.

По предварительной информации, возможной причиной происшествия и пожара в доме могло стать неосторожное обращение с огнем.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УК Украины.