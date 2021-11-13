Маленький харьковчанин Никита Голубков гулял с мамой в Саржином яру и потерялся.

После того, как полиция попросила оказать помощь в поисках, откликнулись волонтеры и отправились на исследование местности.

21.02 Обновлено. Мальчика нашли. С ним все в порядке — он здоров, его жизни ничего не угрожает.

Мальчик ростом 145 см, худощавого телосложения, светлые короткие волосы, серо-голубые глаза. Был одет в куртку песочного цвета, темно-синюю шапку, черные брюки и черные ботинки.

В полиции просят сообщать любую информацию о разыскиваемом в Харьковском районном управлении полиции № 3 по телефонам 380 (63) 631 81 79 дежурная часть, 380 (50) 953 68 99 или 102.

Ранее во Львовской области во время прогулки в лесу к скале Каменный Триног заблудилась семья из трех человек: мужа, жены и их дочери.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, спасатели имели с заблудившейся семьей телефонную связь.

К счастью, жителей города Броды нашли на вершине холма через час после сообщения в службу спасения. Семья не нуждалась в медицинской помощи.