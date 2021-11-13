Харьковский водитель Toyota Land Cruiser, под действием наркотиков сбивший двух подростков на пешеходном переходе, сегодня, 13 ноября, вышел из СИЗО.

За него внесли 340 тыс. грн залога и теперь мужчина будет находиться на свободе до решения суда.

В то же время прокуратура ходатайствовала о 10 млн.

Из-за небольшой суммы залога прокуроры планируют подать апелляционную жалобу на решение суда. Спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко говорил, что ее направят в начале недели, то есть с 15 ноября.

34-летний мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 286-1 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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ДТП в Харькове произошло около 15.20 11 ноября. Водитель Toyota Land Cruiser сбил двух подростков, переходивших дорогу на пешеходном переходе.

От удара 13-летнюю девочку отбросило, а ее ровесника машина протянула еще несколько метров. Дети получили телесные повреждения, однако их жизни ничего не угрожает.

Вскоре полиция Харькова арестовала водителя Toyota Land Cruiser. Оказалось, что у него есть условный срок из-за кражи.

Также глава МВД Денис Монастырский рассказал, что раньше у этого гражданина были проблемы с наркотиками. Против него открывали дело, но потом его почему-то закрыли, и оно не дошло до суда.

Монастырский пообещал разобраться.

Джерело: Харків LIVE