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Факты / Происшествия

Водителя, сбившего детей в Харькове, выпустили под залог

Абрамова Юлия редактор ленты
ДТП

Харьковский водитель Toyota Land Cruiser, под действием наркотиков сбивший двух подростков на пешеходном переходе, сегодня, 13 ноября, вышел из СИЗО.

За него внесли 340 тыс. грн залога и теперь мужчина будет находиться на свободе до решения суда.

В то же время прокуратура ходатайствовала о 10 млн.

Из-за небольшой суммы залога прокуроры планируют подать апелляционную жалобу на решение суда. Спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко говорил, что ее направят в начале недели, то есть с 15 ноября.

34-летний мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 286-1 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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ДТП в Харькове произошло около 15.20 11 ноября. Водитель Toyota Land Cruiser сбил двух подростков, переходивших дорогу на пешеходном переходе.

От удара 13-летнюю девочку отбросило, а ее ровесника машина протянула еще несколько метров. Дети получили телесные повреждения, однако их жизни ничего не угрожает.

Вскоре полиция Харькова арестовала водителя Toyota Land Cruiser. Оказалось, что у него есть условный срок из-за кражи.

Также глава МВД Денис Монастырский рассказал, что раньше у этого гражданина были проблемы с наркотиками. Против него открывали дело, но потом его почему-то закрыли, и оно не дошло до суда.

Монастырский пообещал разобраться.

Джерело: Харків LIVE

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