В Харьковской прокуратуре прокомментировали низкий залог за водителя, сбившего детей

Харьковская областная прокуратура дала более развернутый комментарий о ситуации с наркоманом, сбившим детей.

По словам спикера областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, под залог подозреваемый в ДТП на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской, пока не вышел. В настоящее время он находится в изоляторе.

Никакой апелляции на меру пресечения также не рассматривали.

— Мы уже готовим апелляцию, но апелляционный суд в выходные дни не работает, поэтому физически направить апелляционную жалобу мы не имеем возможности, так мы это уже давно сделали бы, — сообщил Чубенко.

Он подчеркнул, что полный текст судебного решения судьи Натальи Бородиной с информацией о ее мотивах выбрать такой низкий залог, до сих пор не получен.

— Мы опасаемся, что лицо, имея такой уголовный опыт, выйдя на свободу, может скрываться от следствия или скрыться из страны, — сказал Чубенко.

Дмитрий Чубенко отметил, что по его мнению, в этой ситуации приговор будет “ближе к максимально возможному”.

— К сожалению, не все люди, которые принимают решение по этому делу, осознают возможные риски, поэтому такой низкий залог и был избран, — сообщил спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Харьковский водитель Toyota Land Cruiser, под действием наркотиков сбивший двух подростков на пешеходном переходе, сегодня, 13 ноября, вышел из СИЗО.

За него внесли 340 тыс. грн залога и теперь мужчина будет находиться на свободе до решения суда.

Источник: Харьков LIVE

Фото: Суспільне Харків