В Харьковской прокуратуре прокомментировали низкий залог за водителя, сбившего детей

Харьковская областная прокуратура дала более развернутый комментарий о ситуации с наркоманом, сбившим детей.
По словам спикера областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, под залог подозреваемый в ДТП на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской, пока не вышел. В настоящее время он находится в изоляторе.
Никакой апелляции на меру пресечения также не рассматривали.
— Мы уже готовим апелляцию, но апелляционный суд в выходные дни не работает, поэтому физически направить апелляционную жалобу мы не имеем возможности, так мы это уже давно сделали бы, — сообщил Чубенко.
Он подчеркнул, что полный текст судебного решения судьи Натальи Бородиной с информацией о ее мотивах выбрать такой низкий залог, до сих пор не получен.
— Мы опасаемся, что лицо, имея такой уголовный опыт, выйдя на свободу, может скрываться от следствия или скрыться из страны, — сказал Чубенко.
Дмитрий Чубенко отметил, что по его мнению, в этой ситуации приговор будет “ближе к максимально возможному”.
— К сожалению, не все люди, которые принимают решение по этому делу, осознают возможные риски, поэтому такой низкий залог и был избран, — сообщил спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Харьковский водитель Toyota Land Cruiser, под действием наркотиков сбивший двух подростков на пешеходном переходе, сегодня, 13 ноября, вышел из СИЗО.
За него внесли 340 тыс. грн залога и теперь мужчина будет находиться на свободе до решения суда.
Источник: Харьков LIVE
Фото: Суспільне Харків