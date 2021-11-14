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Факты / Происшествия

В Киеве на Подоле загорелся ресторан: пламя вспыхнуло на крыше

Юля Захарченко редактор ленты
В Киеве на Подоле загорелся ресторан: пламя вспыхнуло на крыше

В Киеве в Подольском районе вспыхнул огонь на крыше двухэтажного здания местного ресторана. Пламя разгорелось на площади около 50 кв. м.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в ресторане Гнездо, расположенном по адресу улица Андреевский спуск, 21.

На место происшествия направили спасателей из ближайших подразделений. После прибытия огнеборцы выяснили, что горит крыша здания на площади 50 кв. м.

По предварительным данным, никто не пострадал в результате пожара. Через пол часа после сообщения в службу спасения пламя удалось локализовать, а через 16 минут — полностью ликвидировать.

Для тушения пожара привлекли 20 спасателей и семь единиц техники. Специалисты и правоохранители выясняют все обстоятельства и возможные причины возникновения пожара.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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