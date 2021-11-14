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Факты / Происшествия

Во Львове пьяный мужчина сообщил о заминировании полицейского участка

Абрамова Юлия редактор ленты
Патрульна поліція

Во Львове пьяный мужчина позвонил в полицейский участок с уведомлением о его заминировании.

Правоохранители обследовали помещение. Взрывчатку не нашли.

Как заявили в полиции Львовской области, 13 ноября в полночь в полицию поступило анонимное сообщение о том, что отдел полиции на Сыхове во Львове заминирован.

Правоохранители обследовали помещение и прилегающую к отделу территорию — взрывоопасные предметы обнаружены не были.

— Полицейские в течение нескольких часов установили личность анонима, предоставившего ложное сообщение о заминировании. Им оказался 36-летний львовянин. По его словам, в полицию он позвонил по телефону, находясь в нетрезвом состоянии, — отмечается в сообщении.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

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10 ноября, произошла волна “минирований” в столице. В Киеве закрыли Центральный и Южный железнодорожные вокзалы, а также Дарницкий вокзал в связи с сообщением о якобы их минировании.

Всех работников и пассажиров вокзала пришлось эвакуировать. Поезда курсировали по обычному графику, однако посадку пассажиров совершали через близлежащие к центральному зданию переходы.

Источник: Нацполиция

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