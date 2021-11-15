В Донецкой области 11-летний мальчик и его 9-летняя сестра ушли из дома после ссоры с пьяным отчимом. Нашли детей на следующий день в селе за 20 км.

О том, что дети пропали около 15.00 14 ноября, полицейские узнали только сегодня ночью. Вызов на линию 102 поступил около 01.00.

Правоохранителям сообщили, что у детей нет при себе мобильного телефона. С собой они взяли только старую игрушку.

К поискам малолетних привлекли весь личный состав полиции Мариуполя – оперативников, сотрудников превенции и кинологической службы.

Правоохранители расспросили родителей о том, где могут быть дети, и проанализировали записи с камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что брата с сестрой видели вечером вблизи одного из супермаркетов в Кальмиусском районе. Там дети продали прохожему свою игрушку, чтобы заработать деньги на билет до села Пригородное.

Всю ночь братик с сестренкой провели в заброшенном доме без отопления и с поврежденными стенами, где раньше жили.

На утро детей увидела старшая сестра, о которой родители ничего не рассказывали правоохранителям, и забрала их к себе.

Сейчас с семьей проводят профилактическую работу и взяли ее под контроль. На мать составили административный протокол из-за невыполнения обязанностей по воспитанию детей, а на отчима – по факту домашнего насилия.

Кроме того, информацию об инциденте передадут в социальные службы. Временно мальчик и девочка будут жить у старшей сестры в селе Пригородное, затем решат вопрос о возвращении их родителям.

Продали игрушку, чтобы купить билет: в Донецкой области детей нашли в 20 км от дома / 6 фотографий

Чтобы дети всегда могли обратиться за помощью к правоохранителям, руководство полиции подарило путешественникам мобильные телефоны.