В Донецкой области 11-летний мальчик и его 9-летняя сестра ушли из дома после ссоры с пьяным отчимом. Нашли детей на следующий день в селе за 20 км.
О том, что дети пропали около 15.00 14 ноября, полицейские узнали только сегодня ночью. Вызов на линию 102 поступил около 01.00.
Правоохранителям сообщили, что у детей нет при себе мобильного телефона. С собой они взяли только старую игрушку.
К поискам малолетних привлекли весь личный состав полиции Мариуполя – оперативников, сотрудников превенции и кинологической службы.
Правоохранители расспросили родителей о том, где могут быть дети, и проанализировали записи с камер видеонаблюдения.
Выяснилось, что брата с сестрой видели вечером вблизи одного из супермаркетов в Кальмиусском районе. Там дети продали прохожему свою игрушку, чтобы заработать деньги на билет до села Пригородное.
Всю ночь братик с сестренкой провели в заброшенном доме без отопления и с поврежденными стенами, где раньше жили.
На утро детей увидела старшая сестра, о которой родители ничего не рассказывали правоохранителям, и забрала их к себе.
Сейчас с семьей проводят профилактическую работу и взяли ее под контроль. На мать составили административный протокол из-за невыполнения обязанностей по воспитанию детей, а на отчима – по факту домашнего насилия.
Кроме того, информацию об инциденте передадут в социальные службы. Временно мальчик и девочка будут жить у старшей сестры в селе Пригородное, затем решат вопрос о возвращении их родителям.
Чтобы дети всегда могли обратиться за помощью к правоохранителям, руководство полиции подарило путешественникам мобильные телефоны.