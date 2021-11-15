Воскресный рассвет жители одного из спальных районов Харькова запомнят на всю жизнь. Только рассвело, как люди увидели под своими окнами страшную картину. На земле лежала полуобнаженная женщина с разбитым и окровавленным лицом.

Как она здесь очутилась? И от кого пыталась бежать? Местные жители узнали жертву. 44-летняя Екатерина последние годы проживала со своим 38-летним соседом Дмитрием. По данным полиции, он опытный уголовник, неоднократно судимый за имущественные преступления.

— Было установлена личность погибшей. Это местная жительница 1977 года, которая проживала в том же доме, — рассказал заместитель руководителя следственного отделения отдела полиции №1 Харькова Владислав Колесник.

Жуткое убийство женщины произошло в квартире, где жила пара. Только от любовника и след простыл. Соседи Дмитрия даже не сомневаются в том, что именно он мог так жестоко расправиться с Екатериной.

По их словам, он не жалел даже родную маму. Мужчина бил пожилую женщину, как боксерскую грушу. Дошло до того, что она собрала вещи и сняла квартиру, чтобы не жить с сыном-тираном.

Это просто не укладывается в голове, однако накануне своей смерти Екатерина звонила по телефону в полицию и просила спасти ее от любовника-агрессора. Однако звонок в правоохранительные органы еще больше разозлил Дмитрия. Когда полицейские уехали, он снова набросился на Екатерину.

– Он еще больше разозлился на нее. Мужчина ударил ее головой о плитку в ванной и пошел спать, — рассказал спикер прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Посреди ночи Дмитрий очнулся и нашел любовницу в ванной. Екатерина уже не подавала признаков жизни. Когда Дмитрий понял, что натворил, то решил сразу избавиться от тела. Он спустил с пятого этажа на лестнице окровавленный труп сожительницы.

После этого мужчина протащил ее за капюшон через весь двор, оставил под одним из балконов и убежал. Он решил скрыться в одном из ближайших кафе. Пил, пока за ним не пришли и не заковали в кандалы.

Была ли Екатерина еще жива, когда Дмитрий тащил ее окровавленное тело во двор? Умерла сразу после травм или просто замерзла на улице? Ее еще можно было спасти, если бы мужчина вовремя вызвал медиков? Это все еще выясняют эксперты.

– У нее были видимые телесные повреждения. Первоначально установлены ​​тяжелая черепно-мозговая травма, перелом ребер и резаные раны лица, — рассказал заместитель руководителя следственного отделения отдела полиции №1 Харькова Владислав Колесник.

В прокуратуре должны проверить и правоохранителей, которые приехали на вызов, однако почему-то не смогли предотвратить это страшное преступление.

За убийство сожительницы Дмитрию светит лишение свободы на срок до 15 лет. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.