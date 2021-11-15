В городе Бережаны Тернопольской области 31-летний местный житель убил своего товарища из-за ревности к его бывшей девушке.

По данным Национальной полиции, житель села Тернопольской области 1990 года рождения приехал в Бережаны к бывшей сожительнице еще 17 сентября. Муж просил вернуться домой и начал угрожать.

Такие действия экс-парня не понравились знакомой девушке. Однако вскоре он сказал общей знакомой, что решил проблему. Мужчину нашли мертвым 8 ноября.

Его тело пролежало почти месяц на стихийной свалке в лесополосе между селом Шибалин и городом Бережаны. Во время расследования стало известно, что между мужчинами возникла драка.

Правонарушитель ударил бывшего парня знакомой металлической трубой. После этого злоумышленник завернул тело в полиэтиленовый пакет и вывез в багажнике на свалку. Судебно-медицинский эксперт нашел многочисленные повреждения.

В полиции отметили, что подозреваемый уже неоднократно привлекался к ответственности за телесные повреждения, угрозы и угоны. В настоящее время ему избрали меру пресечения в виде нахождения под стражей без возможности внесения залога.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Наибольшее наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.