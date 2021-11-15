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Владелец жилья почувствовал запах дыма: в Сумах загорелась квартира в жилом доме

Юля Захарченко редактор ленты
Владелец жилья почувствовал запах дыма: в Сумах загорелась квартира в жилом доме

В городе Сумы в одной из квартир девятиэтажного жилого дома загорелся огонь. О пожаре в спасательную службу сообщил владелец помещения.

Хозяин жилья почувствовал резкий запах дыма в помещении на третьем этаже дома, расположенного по адресу улица Нижнехолодногорская в областном центре.

Пожар произошел в ночь с воскресенья на понедельник, с 14 на 15 ноября. На место происшествия направили отделение очередных караулов первой, третьей государственных пожарно-спасательных частей и автолестницу.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что пламя охватило мебель, вещи домашнего обихода и стены на площади до шести кв. м. Огонь мог распространиться на остальную квартиру.

Для тушения пожара работники спасательной службы использовали почти одну тонну воды. Через 25 минут после получения сообщения пламя удалось локализовать, а еще через 12 минут — полностью ликвидировать.

Для тушения огня привлекли 11 спасателей из личного состава и четыре единицы специальной техники. Правоохранители выясняют все возможные причины возникновения пожара.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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