Депутат от Слуги народа попал в ДТП

На трассе Киев-Одесса произошло ДТП, одним из участников которого был народный депутат от Слуги народа Алексей Ковалев.

Как сообщила представитель фракции СН Юлия Палийчук, инцидент произошел в месте разворота встречного транспорта.

– Народный депутат двигался по главной дороге и имел преимущество в движении, однако он не исключает, что мог допустить нарушение правил дорожного движения, за что готов понести ответственность. На место были вызваны представители правоохранительных органов, которые провели необходимые процессуальные действия, — отметила Палийчук.

Пострадавших нет. Поврежден только автомобиль, который был в пользовании народного депутата.

В полиции отметили, что ДТП расследует Государственное бюро.

Алексей Ковалев обратился в Белоцерковскую больницу с незначительными травмами, где ему оказали помощь.

Он по собственному желанию сдал все необходимые анализы на содержание в организме запрещенных веществ, чтобы снять в дальнейшем любые манипуляции по этому поводу. Алкоголя или наркотических веществ в крови депутата не обнаружили.

В настоящее время конфликт между водителями отсутствует, обе стороны ДТП не имеют претензий друг к другу.

Харьковская областная прокуратура накануне предоставила развернутый комментарий о ситуации с наркоманом, сбившим детей.

По словам спикера областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, под залог подозреваемый в ДТП на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской пока не вышел. В настоящее время он находится в изоляторе.

Источник: Юлия Палийчук

Фото: Киев Оперативный