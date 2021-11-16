Депутат от Слуги народа попал в ДТП

На трассе Киев-Одесса произошло ДТП, одним из участников которого был народный депутат от Слуги народа Алексей Ковалев.
Как сообщила представитель фракции СН Юлия Палийчук, инцидент произошел в месте разворота встречного транспорта.
– Народный депутат двигался по главной дороге и имел преимущество в движении, однако он не исключает, что мог допустить нарушение правил дорожного движения, за что готов понести ответственность. На место были вызваны представители правоохранительных органов, которые провели необходимые процессуальные действия, — отметила Палийчук.
Пострадавших нет. Поврежден только автомобиль, который был в пользовании народного депутата.
В полиции отметили, что ДТП расследует Государственное бюро.
Алексей Ковалев обратился в Белоцерковскую больницу с незначительными травмами, где ему оказали помощь.
Он по собственному желанию сдал все необходимые анализы на содержание в организме запрещенных веществ, чтобы снять в дальнейшем любые манипуляции по этому поводу. Алкоголя или наркотических веществ в крови депутата не обнаружили.
В настоящее время конфликт между водителями отсутствует, обе стороны ДТП не имеют претензий друг к другу.
Харьковская областная прокуратура накануне предоставила развернутый комментарий о ситуации с наркоманом, сбившим детей.
По словам спикера областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, под залог подозреваемый в ДТП на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской пока не вышел. В настоящее время он находится в изоляторе.
Источник: Юлия Палийчук
Фото: Киев Оперативный