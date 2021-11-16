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Факты / Происшествия

На Луганщине жестоко убит патрульный: что известно

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Поліція

Во вторник, 16 ноября, в Луганской области было найдено тело молодого патрульного.

Останки 24-летнего полицейского с огнестрельными ранениями нашли в городе Рубежное.

Тело находилось во дворе административного здания Управления патрульной полиции.

Место происшествия, на которое прибыли эксперты, в том числе кинологи, было оцеплено спецназом.

В ходе обысков на месте убийства так и не нашли табельного оружия правоохранителя.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

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Информация о задержании подозреваемых не поступала. Полиция начала спецоперацию.

Вбивство поліцейського на Луганщині

Источник: МВД

Фото: МВД

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