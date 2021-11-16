На Луганщине жестоко убит патрульный: что известно

Во вторник, 16 ноября, в Луганской области было найдено тело молодого патрульного.
Останки 24-летнего полицейского с огнестрельными ранениями нашли в городе Рубежное.
Тело находилось во дворе административного здания Управления патрульной полиции.
Место происшествия, на которое прибыли эксперты, в том числе кинологи, было оцеплено спецназом.
В ходе обысков на месте убийства так и не нашли табельного оружия правоохранителя.
По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины.
Информация о задержании подозреваемых не поступала. Полиция начала спецоперацию.