Частный пансионат для пожилых людей в Днепре, где утром 16 ноября обнаружили тела пяти женщин, действовал нелегально. Об этом съемочной группе Надзвичайних новин сообщили в горсовете.

– Это частное заведение, о котором мы ничего не знали. Никаких документов нет, – говорит заместитель городского головы Днепра Эдуард Подлубный.

Согласно данным сайта пансионата, проживание в заведении стоило от 10 тыс. грн.

Сейчас из здания вывезли жильцов, которым удалось выжить. Одних забрали родственники. Тех, кого забрать некому, расселяют в больницах и других государственных учреждениях.

Их всех осмотрели врачи. Никто из них чудом не пострадал от задымления угарным газом.

Жители соседних домов ночью, когда произошла трагедия, посторонних запахов не слышали.

Администратора, которая единственная среди персонала была в здании с тремя десятками жителей пансионата, задержали полицейские. Позже стало известно и о задержании санитарки.

Массовую гибель людей правоохранители расследуют по статье Нарушение правил пожарной безопасности.

Пятерых жительниц частного пансионата в Днепре обнаружила мертвыми утром 16 ноября администратор.

По словам главы полиции Днепра Вячеслава Клешни, представительница заведения сообщила, что не видела, как в комнате загорелась электропроводка. Тела пяти женщин в кроватях она обнаружила во время утреннего обхода.

Вероятной причиной смерти является отравление угарным газом.

В настоящее время тела погибших женщин отправили на медэкспертизу.

Ни персонал, ни владельцы частного пансионата никаких комментариев корреспондентам Надзвичайних новин не предоставили.

21 января произошел пожар в доме престарелых в Харькове.

На момент пожара в доме находились 33 человека, 15 из которых погибли, еще 11 пострадали.