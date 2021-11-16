В Днепре на новом мосту перевернулась маршрутка. Видео ДТП обнародовали в местном паблике.

В настоящее время известно, что автомобиль двигался в сторону левого берега.

На кадрах с камер Ситуационного центра Днепра видно, как микроавтобус начинает заносить.

После этого автомобиль, врезавшись в бетонный отбойник, переворачивается на бок и делает еще несколько оборотов на дороге.

Причина аварии пока неизвестна. Нет информации и о пострадавших.

Очевидцы происшествия сообщают, что водителю микроавтобуса в момент аварии стало плохо.