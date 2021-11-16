В Тернополе целая семья умерла от голода. Соседи уверены – виновата секта

В начале ноября стало известно о смерти семьи в Тернополе – три женщины ушли из жизни из-за голода. Чрезвычайные новости выяснили подробности трагедии.

Умершими оказались 78-летняя мать и двое дочерей, одной 55 лет, а второй 50. Тела двух женщин нашли в их квартире, третья еще была жива, но врачам не удалось ее спасти.

Соседи рассказывают, что умершие женщины были нелюдимыми и ни с кем не дружили. 55-летняя Любовь работала санитаркой в ​​больнице, а за несколько месяцев до смерти уволилась с работы.

То, что никто из семьи не выходит из квартиры, поначалу никто не замечал. Потом одна из жительниц многоквартирного дома обратила внимание на то, что в дверях постоянно лежат рекламные брошюры и никто их не забирает.

– А меня что поразило. Я ездила в деревню преимущественно. А у нас носят брошюрки и в дверь закладывают. И там была заложена та брошюрка. Если выходишь, оно упадет. Раз иду – не упало, второй, третий. До двух недель это вижу… Иду и всегда мысль, что оно чем-то должно закончиться, — рассказала соседка Мария Ивановна.

Соседи вызвали полицию и спасателей, когда услышали вонь из квартиры.

Когда спасатели выломали дверь, то увидели на кровати с телами матери и сестры полуживую женщину. Это была старшая дочь, 55-летняя Любовь.

Ее сразу повезли в больницу. А тела сестры и матери – в морг, на судебно-медицинскую экспертизу. Следов насильственной смерти не было, а причиной стали голод и жажда.

— Состояние ее (выжившей женщины, — Ред.) расценивалось как крайне тяжелое. У нее было нарушение во многих системах. Были периоды, когда она приходила в сознание, но нельзя сказать, что она была контактна и адекватна. Какого генеза было нарушение сознания — было ли это на фоне поражения органов и систем, или это была какая-то другая причина, мы сказать не можем, к сожалению, — рассказал Роман Наконечный, анестезиолог Тернопольской больницы скорой помощи.

Женщина весила всего 30 кг. Врачи боролись за ее жизнь пять дней, но спасти не смогли.

От загадочной смерти целой семьи соседи просто в шоке. Потому что женщины умерли не за неимением средств на еду. Говорят – во всем виновата секта, членами которой они были.

– Люди говорят, что с голоду умерли. Я что-то сомневаюсь, какой голод. У бабушки есть пенсия, она что-то там зарабатывала… Они реально сектанты были, конкретные. Но чтобы с голоду умереть, это смешно… И вторая тоже по инвалидности получала, там нормальные пенсии. Где-то, наверное, отдавали или забирали, – уверен сосед Виктор.

Жители дома рассказывают, что в квартире погибших соседок действительно совсем не было еды – только одна бутылка растительного масла, однако на столе лежало немало денег.

– Есть не было ничего. Только одна бутылка масла стояла… Говорят, даже деньги нашли, что были деньги в доме, где-то до 13 тыс., — говорит соседка Мария Ивановна.

Также жители многоэтажки вспоминают, что в квартиру к семье часто наведывались странные гости – женщины, все как одна, в длинных юбках и белых платках.

– Они какой-то веры были. Потому что я слышала не раз, приходила суббота – они пели там всегда. Там сходились. Но это было уже раньше, не сейчас было уже, — вспоминает Мария Ивановна.

Родные погибших об участии в секте не возражают, но отказываются давать комментарии.

– Они связались с тем Мунтяном. Здесь живет близкая семья и сестра одна, другая, и они притягивали их к себе, к той вере. Но никто из семьи не хотел туда идти, потому что они знали, что это за вера, и какой результат может быть. Потому что он зомбировал всех, — говорит Мария Яриняк, которая знала семью погибших.

Теперь соседи уверены: женщины не просто умерли, а целенаправленно принесли себя в жертву. К этому, вроде бы, они тщательно готовились. Старшая дочь уволилась с работы, потом они вынесли из квартиры всю еду, закрылись и тихо ждали смерти.

— Там нашли 13 тыс. денег… Очевидно, они думали умирать, но оставили 13 тыс., чтобы их похоронили. Это было конкретно спланировано, что они должны предать себя Богу. Никто их не задевал, не избивал, ничего. Это в их сознании заложилось то, что им нужно умереть для Бога, – говорит Мария Яриняк.

Правоохранители открыли уголовное производство. Знакомые погибших надеются, что полицейские накажут организаторов опасной секты.