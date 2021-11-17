Министр внутренних дел Денис Монастырский поручил подать жалобу в Высший совет правосудия на судью Деснянского районного суда г. Киева, которая в состоянии алкогольного опьянения устроила ДТП на столичной Оболони 21 июля.

По словам Дениса Монастырского, Высший совет правосудия должен дать оценку правонарушению со стороны судьи.

В вечер, когда произошло ДТП, патрульные полицейские составили на водителя протокол по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего повреждение транспортных средств, дорожных сооружений или другого имущества.

Но, поскольку у женщины были явные признаки алкогольного опьянения, ее направили на медицинское освидетельствование.

Впоследствии заключение врача подтвердило, что судья действительно была нетрезвой.

– Оболонский райсуд Киева признал виновной судью столичного суда из-за управления автомобилем в состоянии опьянения. Однако после решения первой инстанции сторона защиты направила апелляционную жалобу. В конце концов 11 ноября Киевский апелляционный суд оставил в силе наказание судьи за управление в состоянии опьянения, отклонив все апелляционные жалобы защиты нетрезвой судьи, – отмечает Денис Монастырский.

Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения наказывается 17 тыс. грн штрафа с лишением права управлять автомобилем на год.

На виновную в ДТП судью пожаловались в Высший совет правосудия – МВД / 3 фотографии

ДТП с участием судьи Деснянского районного суда г. Киева произошло 21 июля около 21.00 2 на улице Приречной в Киеве.

Авто выехало на тротуар, протаранило электроопору и врезалось в дерево. Никто из пешеходов не пострадал.

Источник: Денис Монастырський

Фото: Денис Монастырський