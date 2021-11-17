В селе Киселевка Хмельницкой области загорелся огонь в частном доме. Пламя охватило жилье на площади около 80 кв. м.

На место поехали пожарные из города Каменец-Подольский и местная пожарная команда села Гуменцы. Огонь распространился по площади 80 кв. м, когда спасатели прибыли на место пожара.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, во время пожара погибли двое мужчин 1960 и 1988 годов рождения. Их тела обнаружили во время тушения пламени.

Огонь удалось локализовать через полчаса после получения сообщения в спасательную службу, а через четыре минуты — полностью ликвидировать.

В ГСЧС отметили, что наиболее вероятная причина пожара – неосторожность людей во время курения в жилом доме.

Спасатели призвали граждан заботиться о собственной и безопасности своих близких. Служба спасения подчеркнула важность соблюдения элементарных правил пожарной безопасности в быту, добавив, что это может спасти ваш дом от разрушительного пламени.