Угрожал взорвать дом и бросался с топором: под Киевом задержали мужчину

В Белой Церкви под Киевом задержали 55-летнего мужчину, который угрожал взорвать дом и бросался с топором на полицейских. Его задерживали со штурмом, за такие действия ему может грозить пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

В ведомстве отметили, что прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что подозреваемый находится в квартире с ножом в руках. Он ругался и обещал нанести вред всем окружающими.

– Патрульные пытались зайти в квартиру с помощью штурмового щита, однако мужчина начал бросать стеклянные банки в сторону сотрудников полиции, высказывал угрозы убийством, сокращал дистанцию ​​и замахивался топором, несколько раз попав в штурмовой щит, – говорится в сообщении.

На требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия мужчина не реагировал.

На место происшествия вызвали работников полка особого назначения, они провели штурм дома и задержали подозреваемого.

В ведомстве сообщили, что возбудили уголовные производства за посягательство на жизнь работника правоохранительного органа (часть 1 статьи 348 Уголовного кодекса) и за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности (часть 1 статьи 259).

Мужчине грозит заключение сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Имя и фамилия подозреваемого не называются. Ни он, ни его защита не комментировали произошедшее.