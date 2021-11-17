Черниговская полиция объявила в общегосударственный розыск 44-летнего Сергея Хаустова, который 13 ноября около 20.00 в селе Кладьковка убил свою 32-летнюю сожительницу.

Свидетелями происшествия стали малолетние дети. Один из них и позвонил в полицию, чтобы сообщить о том, что “папа бьет маму”.

Ребенок сообщил, что в доме, кроме него, есть еще дети и назвал адрес – улица Щорса, 31.

На уточняющие вопросы оператора не ответил и положил трубку.

Полицейские несколько раз звонили на номер мобильного, с которого поступил вызов на линию 102, чтобы выяснить правильный адрес, потому что улицы с таким названием в селе не существует.

Усложняло поиск дома и то, что в населенном пункте в основном отсутствуют таблички с названиями улиц.

Чтобы найти адрес, где проживает многодетная семья, полиция обратилась к местным жителям.

Правоохранители зашли в три дома, где в это время был включен свет. Все граждане, к которым они обращались, не помогли с поиском семьи.

В 01.35 в полицию позвонил житель села, чтобы сообщить, что его сосед убил свою сожительницу.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело женщины с повреждениями головы и туловища.

Полиция заочно сообщила Сергею Хаустову о подозрении в убийстве и объявила его в общегосударственный розыск.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о разыскиваемом, просят звонить на линию 102.

Кроме того, Нацполиция начала служебное расследование, чтобы проверить правомерность действий сотрудников, которые отрабатывали сообщение ребенка о насилии в семье.

Результаты расследования направят в Государственное бюро расследований.