В Кривом Роге финансового директора акционерного общества АрселорМиттал Кривой Рог подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов.

По информации следствия, с мая 2017 по апрель 2019 года он внес в декларацию по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых Валявкинского и Новокриворожского месторождений железных руд заведомо ложные сведения о начислении платы.

Кроме того, подозреваемый нарушил требования налогового законодательства. С декабря 2014 по март 2019 он умышленно уклонился от уплаты в бюджет рентной платы за пользование недрами на сумму свыше 2,2 млрд грн.

Сумму ущерба государству подтверждают выводы комплексной судебной экспертизы по исследованию материалов, веществ и изделий, и экономической экспертизы Национального научного центра Институт судебных экспертиз им. Бокариуса, к проведению которой привлекали еще ряд специалистов.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Финдиректора АрселорМиттал подозревают в неуплате налогов более чем на 2,2 млрд грн / 3 фотографии

На днях в Киеве разоблачили схему отмывания средств на закупки аппаратов ИВЛ. Чиновники нескольких медицинских учреждений столицы создали преступную схему хищения государственных средств, выделенных на закупку анестезиологических систем и аппаратов искусственной вентиляции легких для больных Covid-19.

К схеме причастны также частные предприниматели, продававшие соответствующее оборудование. По предварительной информации, злоумышленники присвоили почти 2 млн грн.