Конфликт из-за масок: в Харькове произошла стрельба в метро, ранен студент

В Харькове бывший сотрудник налоговой милиции открыл стрельбу в метро. Он сделал замечание студентам, что они неправильно носят маски, но те ответили ему нецензурной бранью.

Один из студентов получил ранение в ногу, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Как уточняется, инцидент произошел 17 ноября около 23.00.

– На платформе станции метро Госпром конфликт обострился, и студенты начали толкать мужчину. Затем бывший полицейский достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов, – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что бывший сотрудник налоговой милиции объяснил свои действия необходимой самообороной.

Проводится досудебное расследование по уголовному производству по факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Бывшему полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Читайте Когда в Украине отменят обязательное ношение масок

Джерело: Харьковская областная прокуратура