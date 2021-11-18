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Конфликт из-за масок: в Харькове произошла стрельба в метро, ранен студент

Анастасия Гевко редактор ленты
Пістолет

В Харькове бывший сотрудник налоговой милиции открыл стрельбу в метро. Он сделал замечание студентам, что они неправильно носят маски, но те ответили ему нецензурной бранью. 

Один из студентов получил ранение в ногу, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Как уточняется, инцидент произошел 17 ноября около 23.00. 

– На платформе станции метро Госпром конфликт обострился, и студенты начали толкать мужчину. Затем бывший полицейский достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов, – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что бывший сотрудник налоговой милиции объяснил свои действия необходимой самообороной.

Проводится досудебное расследование по уголовному производству по факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Бывшему полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет. 

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Джерело: Харьковская областная прокуратура

Фото: Pixabay

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