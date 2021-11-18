Правоохранители открыли дело в отношении родителей 16-летнего Николая Харьковского — фигуранта смертельного ДТП в Харькове.

Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

— Открыто уголовное производство по ст. 287 Уголовного кодекса Украины за допуск к управлению транспортными средствами людей, не имеющих права управлять, и ст. 166 — невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия, — объяснил он.

Статья 287 предусматривает наказание в виде штрафа или до пяти лет лишения свободы, а статья 166 – ограничение или лишение свободы от двух до пяти лет.

На расследовании роли родителей в аварии, в результате которой погиб 58-летний водитель Chevrolet, настаивает сторона потерпевших.

26 октября произошло смертельное ДТП в Харькове — столкнулись автомобили марки Infinity и Chevrolet. 58-летний водитель Chevrolet сразу погиб на месте.

Трое пассажиров Infinity получили травмы. Это двое парней 19 лет и 16-летняя девушка. Виновником смертельного ДТП в ​​Харькове называют 16-летнего водителя Infinity Николая Харьковского, который находился за рулем.

Несовершеннолетний пытался проехать через перекресток на красный свет светофора. По информации полиции, он ехал со скоростью более 100 км/ч.

Против Николая Харьковского возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). 28 октября его заключили под стражу без права внесения залога.

Источник: Общественное