Цукерберга вызывают в суд в Житомирской области как соответчика

Основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга вызывают в Коростенский суд в Житомирской области для доклада по делу о клевете.

Ходатайство подал городской голова города Овруча Иван Коруд, который уже два года судится с местным активистом из-за комментариев в социальной сети Facebook.

В Едином государственном реестре судебных решений, изложено постановление суда. В нем говорится, что “владельца сайта Facebook и резидента США вызывают в суд как соответчика”.

Заседание запланировано на 2 декабря 2021 года — неявка предусматривает административную ответственность.

Судебная волокита городского головы Овруча с основателем районной партийной организации ВО Свобода Алексеем Кравчуком тянется с 25 июля 2019 года, когда Коруд обратился с иском в суд.

Истец требует признать информацию, которую распространил активист, недостоверной, а также такой, которая унижает достоинство и честь. Коруд хочет, чтобы Кравчук удалил свой комментарий, опроверг его и заплатил 1 грн морального ущерба и судебные издержки.

Источник: ЕГРСР