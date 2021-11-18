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Факты / Происшествия

В ДТП на трассе Киев-Чоп погибла 12-летняя девочка

Валентина Летяк редактор ленты
Смертельна ДТП під Львовом

На трассе Киев-Чоп недалеко от села Красов Стрыйского района Львовской области 18 ноября в 7.20 столкнулись автомобили Skoda Octavia и Opel Astra.

В результате аварии на месте происшествия от полученных травм погибла 12-летняя девочка, находившаяся в салоне Opel.

Его 50-летний водитель и еще одна пассажирка, 52-летняя женщина, с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу. Их диагнозы уточняют врачи.

По факту ДТП полиция Львовской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Смертельна ДТП під Львовом
Смертельна ДТП під Львовом
Смертельна ДТП під Львовом
Смертельна ДТП під Львовом
В ДТП на трассе Киев-Чоп погибла 12-летняя девочка / 2 фотографии

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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