На трассе Киев-Чоп недалеко от села Красов Стрыйского района Львовской области 18 ноября в 7.20 столкнулись автомобили Skoda Octavia и Opel Astra.

В результате аварии на месте происшествия от полученных травм погибла 12-летняя девочка, находившаяся в салоне Opel.

Его 50-летний водитель и еще одна пассажирка, 52-летняя женщина, с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу. Их диагнозы уточняют врачи.

По факту ДТП полиция Львовской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.