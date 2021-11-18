Вывез на свалку в ковре: на Тернопольщине мужчина убил бывшего любимой

В Бережанском районе Тернопольской области на стихийной свалке случайные прохожие обнаружили тело мужчины. Оно было завернуто в полиэтиленовые пакеты и одеяло.

На место прибыли правоохранители, которые установили личность погибшего. Оказалось, что это 31-летний мужчина, пропавший еще в сентябре. Тогда он собирался ехать к бывшей девушке, чтобы уговорить ее вернуться.

– Мужчина умер насильственной смертью. Во время вскрытия тела было обнаружено большое количество телесных повреждений, практически мужчина был замучен, переломаны все ребра, разбито лицо, выбиты зубы, перелом подъязычной кости, большая кровопотеря, — рассказал Александр Богомол, руководитель полиции Тернопольской области.

В убийстве мужчины заподозрили нового поклонника его бывшей. Через несколько дней ему сообщили о подозрении.

Оказалось, что мужчины и подрались за женщину из-за ревности. Оба были сверстниками.

Подозреваемый вооружился металлической трубой и забил соперника насмерть. После совершенного злоумышленник вывез тело в багажнике на стихийную свалку.

— Бахнул пару раз… Увидел, что он не двигается, ничего… Замотал в простыню, и все. Потащил, да и вывез туда, – рассказывает подозреваемый.

Ранее у него уже были проблемы с законом: его наказывали за тяжкие телесные повреждения, угрозы и кражи авто. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте: Застолье закончилось смертью: в Борисполе женщина избила соседку в общежитии