Сутки прожил с телом погибшего: полиция задержала вероятного убийцу киевлянина

Сотрудники полиции задержали предполагаемого убийцу мужчины, чьи части тела были накануне обнаружены в одном из мусорных баков на бульваре Дружбы Народов в Киеве.

Сразу же после обнаружения тела, правоохранители оперативно установили личность человека, который может быть к этому причастен. Им оказался 32-летний приезжий, рассказал начальник столичного ГУНП Иван Выговский.

Его удалось задержать благодаря местному жителю, который около 23.00 сообщил в полицию о том, что видел человека, похожего на разыскиваемого злоумышленника.

Туда было направленно несколько нарядов патрульных полицейских, которые задержали мужчину и передали его следственно-оперативной группе.

По предварительным данным, злоумышленник распивал с погибшим в квартире последнего алкогольные напитки. Между мужчинами возникла ссора, в результате которой хозяин жилья был убит.

При этом предполагаемый убийца еще сутки прожил в одной квартире с трупом, после чего решил от него избавиться.

— Для этого он приобрел ручную пилу по металлу и в ванной комнате расчленил тело. Затем он несколько раз выносил его частями в мусорный бак возле соседнего дома, — рассказал Выговский.

Злоумышленнику предъявлены подозрения по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Ему грозит лишение свободы сроком от семи до 15 лет.

Следователи под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры готовят ходатайство в районный суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.