На Виннитчине погибла семья из шести человек: известны подробности

В одном из частных домов села Марьяновка Винницкой области погибла семья из шестерых человек, четверо из которых – дети.

Тела родителей, братьев и сестер обнаружил еще один сын погибших – 13-летний Игорь, который ту ночь провел у бабушки. Он зашел домой за рюкзаком, но вскоре выбежал на улицу.

Самой младшей из погибших детей оказалась Лиля, которой было всего шесть лет, самой старшей – Таня, ей – одиннадцать.

— Что такое? Мать где? Спит. А отец? Спит. Говорю, как спят? Уж корову пора, молоко брать. А он говорит, что там все закопчено. Он всех увидел там, свет включил. Я вскочила, кричу выключи, оно же сгорело, — рассказала мать погибшего мужчины Татьяна Лучицкая.

Женщина опрометью бросилась к дому сына, но спасать было уже некого. Шесть родственников лежали в кроватях и на полу, все в копоти.

Родственники погибших винят в их гибели приобретенный недавно в кредит холодильник. В свою очередь эксперты всему виной называют самодельный тройник, к которому был подключен не только холодильник, но и морозильная камера.

По предварительным данным, вечером супруги уложили детей спать, после чего и сами уснули. Ночью удлинитель не выдержал нагрузки и начал искрить, из-за чего загорелись вещи, которые лежали неподалеку. Начал выделяться едкий дым, которым и отравились все члены семьи, находившиеся в доме.

В свою очередь прибывшая на место происшествия полиция квалифицировала дело как убийство, однако с пометкой несчастный случай. Правоохранители расследуют все обстоятельства случившегося.

При этом и соседи, и социальные службы характеризуют семью как благополучную, хоть жили они и бедно. Например, у них был подключен газ, однако для экономии дом отапливался дровами. Ни один из родителей не был официально трудоустроен, однако они содержали большое хозяйство.

В частности, у них были коровы, свиньи, а кормить детей помогала мать Михаила, разводившая лошадей.