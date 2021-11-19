Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали боевика так называемого МГБ “ЛНР”, который участвовал в штурме Луганского аэропорта.

Спецоперация по выводу боевика на подконтрольную Украине территорию Луганской области проходила во взаимодействии с Госпогранслужбой, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной информации, российский наемник занимал должность командира боевой тактической группы в так называемой отдельной бригаде спецназначения Одесса и принимал непосредственное участие в боевых действиях.

Помимо штурма Луганского аэропорта, его подразделение участвовало в захвате помещений банковских учреждений и квартир местных жителей. Злоумышленник также координировал поиск и задержание украинских патриотов, которые остались на временно оккупированной территории.

СБУ задержала боевика “ЛНР”, который штурмовал Луганский аэропорт / 6 фотографий

Позже у него случился конфликт с другими главарями террористической организации “ЛНР”, из-за которого он вынужден был длительное время скрывался на территории Российской Федерации.

Задержанному сообщили о подозрении в нарушении ч.2 ст.110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.2 ст.260 (Участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК Украины.

Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд уже избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.