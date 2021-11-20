В Киеве на мосту Патона произошла стрельба. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW совершил несколько выстрелов в воздух во время движения на мосту.

Об этом идет речь в сообщении Патрульной полиции Киева. По словам свидетеля, мужчина направлялся на транспортном средстве, однако достал пистолет и открыл стрельбу.

Полицейским удалось установить направление движения автомобиля с помощью камер видеонаблюдения Безопасный город.

Когда правоохранители начали обследовать территорию, то увидели похожий по описанию автомобиль на улице Марии Примаченко. В транспортном средстве находились двое мужчин.

В салоне автомобиля BMW патрульные обнаружили пистолет, похожий на огнестрельное оружие. Граждане не смогли объяснить правоохранителям, откуда у них оружие.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу. Пистолет изъяли для проведения профессиональной экспертизы.