Мать умерла, дочь — в коме: в Белгород-Днестровском семья отравилась угарным газом

В городе Белгород-Днестровский Одесской области целая семья отравилась угарным газом. Муж и дочь выжили, а вот жена умерла.

Вечером в дом приехал сын хозяев, потому что не мог связаться с родными. Он едва достучался до отца. Сестру нашел без сознания, а вот мать — мертвой.

Глава семьи в больнице оставаться отказался. Его дочь в коме, она находится в реанимации. Сначала предполагали, что семью могли отравить. Но накануне трагедии за столом ужинали все вместе: глава семейства, жена, их дочь и сын.

Сын после ужина уехал домой. У него не было никаких признаков отравления едой. Так что эту версию опровергли. Также предполагали, что отравление могла вызвать утечка газа.

Но наконец эксперты установили, что семья отравилась угарным газом. Он выделяется при горении, а в доме установлен твердотопливный котел.

Спасатели говорят: от таких отравлений только в Одесской области в прошлом году погибли 18 человек. Двое из них – дети. Поэтому котлы, печи и всю систему отопления необходимо регулярно проверять.

Сейчас эти правила максимально актуальны, поскольку ощутимо похолодало. Синоптики прогнозируют кратковременное потепление, а пожарные советуют использовать это время для подготовки к безопасной зиме.