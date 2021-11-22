Скрывался в Крыму: задержали одного из организаторов псевдореферендума в 2014

Призывал жителей Донецкой области срывать государственные флаги и голосовать за присоединение к “ДНР” – сотрудники СБУ задержали одного из организаторов так называемого референдума в 2014 году.

Он долго скрывался во временно оккупированном Крыму, а был задержан при попытке вернуться на подконтрольную Украине территорию Донецкой области.

В настоящее время известно, что мужчина подстрекал людей к массовым беспорядкам под видом проведения митингов.

Речь идет о руководителе коммерческой структуры в Великоновоселковском районе, у которого были сообщники.

В 2017 году ему заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 УКУ – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и объявили в розыск. По этой статье ему грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Спецслужбам стало известно, что он вернулся по личным делам, после установления местонахождения подозреваемого задержали.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств его незаконной деятельности.