22 ноября около 18.00 в селе Заезд Черниговской области столкнулись два грузовых автомобиля и легковушка.

Женщину и ребенка, которые находились в салоне последнего транспортного средства, с травмами госпитализировали в больницу.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, ребенок от телесных повреждений умер.

На месте происшествия работает группа реагирования патрульной полиции и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта.

В Черниговской области столкнулись два грузовика и легковушка. Погиб ребенок / 3 фотографии

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.