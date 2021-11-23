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Факты / Происшествия

В Черниговской области столкнулись два грузовика и легковушка. Погиб ребенок

Татьяна Забожко редактор ленты
ДТП у Чернігівській області

22 ноября около 18.00 в селе Заезд Черниговской области столкнулись два грузовых автомобиля и легковушка.

Женщину и ребенка, которые находились в салоне последнего транспортного средства, с травмами госпитализировали в больницу.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, ребенок от телесных повреждений умер.

На месте происшествия работает группа реагирования патрульной полиции и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта.

ДТП у Чернігівській області
ДТП у Чернігівській області
ДТП у Чернігівській області
ДТП у Чернігівській області
ДТП у Чернігівській області
ДТП у Чернігівській області
В Черниговской области столкнулись два грузовика и легковушка. Погиб ребенок / 3 фотографии

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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