В Киеве вспыхнул пожар в 16-этажном жилом доме, расположенном по адресу проспект Победы, 67-а в Святошинском районе.

По данным Google карт, в этой местности недавно возвели новостройки в жилом комплексе Нивки Парк.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отметила, что загорелись электрощитовые с пятого до 15 этажей в 16-этажном жилом доме.

Для ликвидации огня привлекли 35 спасателей из личного состава ГСЧС, 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Спасателям пришлось провести эвакуацию местных жителей дома, среди которых был один ребенок. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.