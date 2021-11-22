В Киеве произошел пожар в Киевском институте автоматики, расположенном в Шевченковском районе по улице Нагорная, 22.

Возгорание произошло на четвертом этаже пятиэтажного административного здания. Пожар охватил площадь около 50 м кв.

На место прибыли спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В настоящее время они занимаются эвакуацией сотрудников института.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате пожара в Киевском институте автоматики нет. На место прибыло 25 спасателей и пять единиц техники.

В сети также появилось видео пожара в Киевском институте автоматики.

22 ноября в Киеве также произошел пожар в жилом комплексе Нивки парк. На место прибыли спасатели, установившие, что в 16-этажной многоэтажке загорелись электрощитовые с пятого до 15 этажа.

Спасатели эвакуировали жителей дома, в том числе годовалого ребенка. По предварительной информации, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

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