В центре города Уокешо, в штате Висконсин (США), внедорожник на скорости въехал в многолюдное рождественское шествие — более 20 человек получили ранения, есть жертвы, но точное количество — не сообщается.

Начальник городской полиции Дэн Томпсон во время брифинга заявил, что в результате инцидента в больницу доставили 11 взрослых и 12 детей. О количестве он не сообщил, пока полиция не сообщит их семьям.

— Автомобиль сбил более 20 человек. Некоторые из них – дети, и в результате этого инцидента есть несколько смертельных случаев. Мы работаем с семьями — это наш приоритет в этом трагическом инциденте, – сказал Томпсон.

Он добавил, что расследование пока идет “очень плавное”, и он не знает, был ли инцидент связан с терроризмом. Однако один человек был задержан, а транспортное средство изъято.

На одном из видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что красный внедорожник несется навстречу участникам парада, а на втором видео полиция открывает огонь по этому авто, когда он проезжает через барьеры полиции.

This was recorded from the City of Waukesha’s Facebook account, which was streaming the parade. You can see a red SUV speed right past these band members, hear screams and then a law enforcement officer running. @fox6now pic.twitter.com/8lO5oRuP1I — Sam Kraemer (@SamKraemerTV) November 21, 2021

По оценкам очевидцев, автомобиль ехал со скоростью около 40 миль в час (примерно 64 км/ч, Ред.), когда врезался в толпу.

CONTENT WARNING “A viewer sent in horrifying video the moment a red SUV plowed through a crowd during the #Waukesha Holiday Parade. Its currently unclear how many people have been injured.” — -via https://t.co/BXuKAzU0iH pic.twitter.com/45tKiEAQGu — crabcrawler (@crabcrawler1) November 22, 2021

Томпсон опроверг информацию, что кто-то из автомобиля открыл огонь по толпе, но заявил, что полиция стреляла по транспортному средству, чтобы попытаться остановить его.

Власти Уокешо сообщили, что 22 ноября в городе будут закрыты школы, а дороги останутся перекрытыми не менее 24 часов.