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Факты / Происшествия

В США автомобиль въехал в толпу во время рождественского шествия – есть жертвы

Мария Степанюк редактор ленты
Поліція у США, наїзд на парад у Вісконсині

В центре города Уокешо, в штате Висконсин (США), внедорожник на скорости въехал в многолюдное рождественское шествие — более 20 человек получили ранения, есть жертвы, но точное количество — не сообщается.

Начальник городской полиции Дэн Томпсон во время брифинга заявил, что в результате инцидента в больницу доставили 11 взрослых и 12 детей. О количестве он не сообщил, пока полиция не сообщит их семьям.

— Автомобиль сбил более 20 человек. Некоторые из них – дети, и в результате этого инцидента есть несколько смертельных случаев. Мы работаем с семьями — это наш приоритет в этом трагическом инциденте, – сказал Томпсон.

Он добавил, что расследование пока идет “очень плавное”, и он не знает, был ли инцидент связан с терроризмом. Однако один человек был задержан, а транспортное средство изъято.

На одном из видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что красный внедорожник несется навстречу участникам парада, а на втором видео полиция открывает огонь по этому авто, когда он проезжает через барьеры полиции.

По оценкам очевидцев, автомобиль ехал со скоростью около 40 миль в час (примерно 64 км/ч, Ред.), когда врезался в толпу.

Томпсон опроверг информацию, что кто-то из автомобиля открыл огонь по толпе, но заявил, что полиция стреляла по транспортному средству, чтобы попытаться остановить его.

Власти Уокешо сообщили, что 22 ноября в городе будут закрыты школы, а дороги останутся перекрытыми не менее 24 часов.

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Фото: Getty Images

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