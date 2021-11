В центре города Уокешо, в штате Висконсин (США), внедорожник на скорости въехал в многолюдное рождественское шествие — более 20 человек получили ранения, есть жертвы, но точное количество — не сообщается.

Начальник городской полиции Дэн Томпсон во время брифинга заявил, что в результате инцидента в больницу доставили 11 взрослых и 12 детей. О количестве он не сообщил, пока полиция не сообщит их семьям.

Он добавил, что расследование пока идет “очень плавное”, и он не знает, был ли инцидент связан с терроризмом. Однако один человек был задержан, а транспортное средство изъято.

На одном из видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что красный внедорожник несется навстречу участникам парада, а на втором видео полиция открывает огонь по этому авто, когда он проезжает через барьеры полиции.

This was recorded from the City of Waukesha’s Facebook account, which was streaming the parade.

You can see a red SUV speed right past these band members, hear screams and then a law enforcement officer running. @fox6now pic.twitter.com/8lO5oRuP1I

— Sam Kraemer (@SamKraemerTV) November 21, 2021