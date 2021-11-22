50-летнего жителя Петропавловской Борщаговки Киевской области взяли под стражу на два месяца без права внесения залога за кражу, разбой и насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Задержанный уже был судим за убийство и угон авто с применением насилия.

На этот раз мужчину разыскивали за кражу денег и ценностей из домов двух пострадавших на сумму почти 2 млн грн, разбойное нападение и наезд на полицейского.

Как установили правоохранители, преступления житель Петропавловской Борщаговки совершал, предлагая жертвам напитки с неизвестными веществами.

Злоумышленник знакомился с людьми и распивал с ними алкоголь. Потом подмешивал вещества, от которых те теряли сознание, и совершал кражи из их жилищ.

Таким образом мужчина причинил двум своим жертвам материальный ущерб на сумму почти 2 млн грн.

Разбойное нападение фигурант совершил и на еще одного мужчину. Подозреваемый предложил подвезти будущую жертву, а затем во время разговора угостил пассажира напитком с неизвестным веществом.

Когда тот потерял сознание, злоумышленник забрал у него ювелирные украшения и выбросил в лесополосе.

Сбил полицейского при задержании: в Киеве взяли под стражу злоумышленника / 2 фотографии

По этим фактам мужчине заочно объявили о подозрении. Когда полицейские вышли на его след и пытались задержать, мужчина сбил автомобилем оперуполномоченного и сбежал. Правоохранитель получил телесные повреждения средней тяжести.

В конце концов задержав мужчину, ему объявили подозрение сразу по трем статьям Уголовного кодекса – кража, разбой и угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

За содеянное фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.