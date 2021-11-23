Лодка с людьми опрокинулась в Черном море, есть погибшие и пропавший без вести

Под Николаевом в акватории Черного моря перевернулась лодка с людьми. Двое из них утонули, поиски еще одного продолжаются уже сутки.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Спасатели сообщают, что вызов на спецлинию 101 поступил вчера, 22 ноября, в 08:53.

– Местный рыбак в акватории Черного моря вблизи острова Березань обнаружил перевернутую алюминиевую лодку и тела двух погибших мужчин. По его словам, в лодке находились 3 человека, – сказано в сообщении.

В ГСЧС добавили, что сразу прибыли на место трагедии и изъяли тела погибших в 1949 г. р. и 1961 г. р. и транспортировали их на берег.

Третьего мужчину, 1967 г. р., ищут до сих пор.