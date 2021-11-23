Октябрьский районный суд Мариуполя приговорил 46-летнего местного жителя к шести годам и 10 месяцам заключения за растление двух малолетних девушек.

Преступление осужденный неоднократно совершал с июня по декабрь 2017 года.

Происходило это во время визитов к своим племянницам, которые жили вместе с родителями в общежитии. От развратных действий осужденного пострадала девятилетняя подружка девушек.

Еще одна несовершеннолетняя стала жертвой злоумышленника летом 2017 года, когда пошла к морю со злоумышленником и его племянницами.

Все пострадавшие несовершеннолетние были подружками и учились в одной школе.

О преступлении стало известно, когда одна из девочек начала плакать во время урока на тему по противодействию насилию в семье.

Учительница сразу отвела ее к школьному психологу, которому та и рассказала обо всем, что произошло.

Напомним, что за изнасилование, сексуальное насилие и развращение 13 несовершеннолетних детей будут судить и 70-летнего жителя Южного.

В течение 2020-2021 годов от действий злоумышленника страдали мальчики в возрасте от 8 до 14 лет.

Действия сексуального характера к несовершеннолетним он совершал, пользуясь их беспомощностью и физическим превосходством.

Малолетних в свой дом злоумышленник заманивал, предлагая поиграть на игровой приставке, мобильном телефоне и накормить сладостями. Иногда даже оставлял детей у себя ночевать.

Источник: Донецкая областная прокуратура