Перепутали бытовую химию со сладостями: 11 школьников отравились на Житомирщине

В селе Девочки на Житомирщине ученик принес из дома пакет с бытовой химией и угостил ею других школьников, считая, что это сладости. Таким образом отравилось 11 детей 2010-2012 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

– Дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия. В учебное заведение вызвали медицинскую помощь. В настоящее время врачи обследуют и оказывают помощь 11 школьникам 2010-2012 годов рождения, – говорится в сообщении.

Правоохранители призвали родителей быть внимательными и не хранить химвещества в доступных для детей местах, а также – попросили обучать их бытовой безопасности.