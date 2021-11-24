38-летнего жителя села Николаевка Днепропетровской области подозревают в избиении до смерти четырехлетней дочери.

Диспетчеру скорой родители девочки сообщили, что ребенку внезапно стало плохо. Однако фельдшер на месте происшествия увидела уже давно остывшее тело, похожее на сплошную гематому.

– На теле ребенка были синяки разных размеров и трупное окоченение, потому что смерть наступила не только что. Также была деформирована левая нога, – рассказывает директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи Радий Шевченко.

Родители уверяли, что дочь три дня не вставала с постели и отказывалась от еды. Однако эксперты отмечают, что ребенка избили за неделю до этого, и умирала он в страшных мучениях. Смерть, в частности, вызвала травма головы.

В сельсовете трагедией шокированы и уверяют, что девочку и ее двух шестилетних братиков родители раньше вроде бы не обижали. На учете соцслужб семья не состояла.

– Нельзя сказать, что семья состоятельная, но кроватки у детей были. Кроме того, малышня посещала детский сад, – говорит заместитель Николаевского сельского главы Людмила Горнатко.

Между тем в полиции утверждают, что отца ребенка уже привлекали к ответственности именно из-за халатного отношения к отцовствим обязательствам.

А еще позже выяснилось, что мать погибшей девочки состоит на учете в психбольнице.

Представителей сельсовета женщина заверила, что не видела, когда отец бил ребенка. А сам мужчина твердит, что ребенка не трогал, а просто носил на руках и “как-то придавил”.

Промедление с вызовом скорой мать объяснила нехваткой средств.

– Она боялась, что у нее нет средств, не знала, что помощь бесплатна, и собиралась утром идти к семейному врачу, – пересказывает слова женщины заместитель Николаевского сельского главы.

После трагедии мать с двумя маленькими сыновьями переехала в другое село к родителям. Пока же в сельсовете решают, безопасно ли оставлять мальчиков с мамой.

Между тем их папе за убийство сестренки грозит 15 лет тюрьмы.