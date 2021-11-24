Трагедия в Черном море: спасатели нашли третье тело

Спасатели обнаружили в Черном море тело последнего человека с перевернувшейся 22 ноября лодки. Таким образом, поиски считавшегося пропавшим без вести мужчины продлились двое суток.

– Сегодня утром тело третьего мужчины 1967 г. р. и лодку, которые утонули в Черном море вблизи о. Березань, на глубине шести метров обнаружили водолазы, – говорится в сообщении ГСЧС.

Для того, чтобы поднять тело мужчины на поверхность, спасателям пришлось действовать вдевятером и использовать резиновые лодки AQUASTAR-400 и Колибри.

Утонувшего, а также перевернувшуюся несколько дней назад алюминиевую лодку, подняли на поверхность и транспортировали на берег.

Ранее сообщалось, что под Николаевом в акватории Черного моря перевернулась лодка с людьми. Тела двоих из них нашли сразу же, третьего – искали до сих пор.