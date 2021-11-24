Столкнулись четыре авто: в Киеве на Минском проспекте пьяный водитель выехал на встречку

В Киеве водитель Hyundai в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением автомобиля и выехал на встречную полосу Минского проспекта.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева.

– Предварительно водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Honda, Kia и Ford. В результате ДТП троих пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение с травмами, – говорится в сообщении.

Как уточняется, в крови у водителя Hyundai оказалось 1,78 промилле алкоголя.

Патрульные оформили на него протокол за управление транспортом в состоянии опьянения (часть 1 статьи 130 КуоАП).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, после первого снега в Киеве за вечер произошло более 25 ДТП.

Фото: Патрульная полиция