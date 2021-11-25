В Харьковской области 25 ноября в 10.13 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса сообщением Москва — Кременчуг, который следовал в направлении Киева.

По данным полиции, на автодороге Киев – Харьков – Довжанский в нескольких километрах от города Валки автобус с 13 пассажирами съехал в кювет.

К счастью, погибших нет, но травмировались водитель и три пассажира.

Все пострадавшие госпитализированы в больницу.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа по установлению всех обстоятельств происшествия.

По данным Нацполиции, за 10 месяцев 2021 года в Украине совершено более 150 тыс. ДТП, в 20,3 тыс. из которых есть пострадавшие и погибшие.

В то же время наблюдается положительная динамика по сравнению с предыдущим годом — количество ДТП с потерпевшими снизилось более чем на 6%, а показатель летальных исходов – на 9% (2 592 погибших в авариях).