В Волынской области двое молодых людей жестоко избили и заживо похоронили мужчину, которому их заказчик задолжал деньги.
Потерпевшему удалось выбраться из могилы, которую обидчики заставили его выкопать. Он обратился за помощью к полицейским. Сейчас потерпевший находится в реанимации, за его жизнь борются медики.
Оперативникам управления стратегических расследований удалось установить личности злоумышленников.
— 24 ноября двое граждан 23-х и 30-ти лет задержаны. Установлены и мотивы совершения тяжкого преступления и воспроизведена хронология событий, — сообщили полицейские.
Как выяснилось, у потерпевшего возник конфликт с местным жителем, который должен ему деньги. Чтобы его решить, должник обратился к общим знакомым.
В течение трех часов потерпевший подвергался піткам — его избивали и всячески издевались.
Они стреляли из оружия над головой мужчины, отобрали его телефон и автомобиль.
Затем вывезли его на кладбище. Используя физическую силу, заставили потерпевшего выкопать могилу и забросали его землей.
Мужчине удалось выбраться. Он обратился в полицию.
В настоящее время в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержаны двое подтзреваемых. По месту их жительства оперативники и следователи провели неотложные следственные действия и изъяли вещи, подтверждающие преступную деятельность задержанных.
Задержанным уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. После проведения необходимых следственных действий их действия могут быть дополнительно квалифицированы.
Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Также устанавливаются лица, которые могут быть причастны к этому преступлению. Волынянам может грозить до 10 лет заключения.
Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Волынская областная прокуратура.