В Волынской области двое молодых людей жестоко избили и заживо похоронили мужчину, которому их заказчик задолжал деньги.

Потерпевшему удалось выбраться из могилы, которую обидчики заставили его выкопать. Он обратился за помощью к полицейским. Сейчас потерпевший находится в реанимации, за его жизнь борются медики.

Оперативникам управления стратегических расследований удалось установить личности злоумышленников.

— 24 ноября двое граждан 23-х и 30-ти лет задержаны. Установлены и мотивы совершения тяжкого преступления и воспроизведена хронология событий, — сообщили полицейские.

Как выяснилось, у потерпевшего возник конфликт с местным жителем, который должен ему деньги. Чтобы его решить, должник обратился к общим знакомым.

В течение трех часов потерпевший подвергался піткам — его избивали и всячески издевались.

Они стреляли из оружия над головой мужчины, отобрали его телефон и автомобиль.

Затем вывезли его на кладбище. Используя физическую силу, заставили потерпевшего выкопать могилу и забросали его землей.

Мужчине удалось выбраться. Он обратился в полицию.

В настоящее время в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержаны двое подтзреваемых. По месту их жительства оперативники и следователи провели неотложные следственные действия и изъяли вещи, подтверждающие преступную деятельность задержанных.

Задержанным уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. После проведения необходимых следственных действий их действия могут быть дополнительно квалифицированы.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Также устанавливаются лица, которые могут быть причастны к этому преступлению. Волынянам может грозить до 10 лет заключения.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Волынская областная прокуратура.