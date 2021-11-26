Родные бывшего судьи Соломенского суда Киева Сергея Зинченко, которого нашли с простреленной головой в собственной квартире, не верят в официальную версию следствия – самоубийство.

Родственники уверены, что это преднамеренное убийство, а причиной может быть расправа из-за долгов, ведь несколько лет назад отца Сергея Зинченко нашли связанным и повешенным в гараже. И тогда полицейские также основной версией назвали самоубийство.

У отца Сергея остались немалые денежные обязательства, которые после смерти взялся выплачивать именно сын.

Обеспокоил семью Зинченко, в частности, тот факт, что дверь в доме была открыта, а замок поврежден. Внутри царил беспорядок, хотя бывший судья очень любил чистоту.

Сетует на пробелы в следствии и адвокат бывшего судьи Лариса Криворучко, потому что официально мертвый мужчина разговаривал по телефону со своей бабушкой.

– По официальной версии от следствия Сергей Владимирович скончался 16 ноября 2021 года. Но есть небольшая накладка – 17 ноября с ним общались родственники, – добавляет адвокат.

Возмущается она и тем, что следственно-оперативная группа и эксперты не сняли отпечатков в квартире, а записи с близлежащих камер начали изымать только спустя неделю после смерти.

– Труп лежал в неестественном для самоубийства положении. Сергей Владимирович был правшой, но выстрел был из левой руки. Не было в квартире также денег и некоторых ценностей, – перечисляет Людмила Криворучко.

Адвокат добавляет: в последнее время Сергей Зинченко, его жена и ребенок получали жуткие угрозы.

– Именно поэтому жена временно проживала отдельно в съемной квартире. Из-за угроз убийства ее даже хотели вывезти за границу, – говорит защитница.

Что известно о Сергее Зинченко

Бывший судья Соломенского суда Киева Сергей Зинченко известен тем, что ему не продлили полномочия из-за несоблюдения высоких стандартов судейского поведения.

По убеждению эксперта по вопросу реформы судов Михаила Жернакова, это является достаточно уникальным фактом, потому что обычно Высший совет правосудия и не за такое оставлял судей на должностях:

– В отношении Сергея Зинченко отказались вносить представление президенту о назначении судьей пожизненно. Его назначили сначала на пять лет, после чего у него закончились полномочия.

Четыре года назад Зинченко громко задерживали детективы НАБУ. У него нашли $22 тыс., которые он якобы должен был разделить с чиновниками Министерства юстиции, чтобы помочь снять арест с имущества.

Фигурировал экс-судья Соломенского суда в схеме с подделкой документов для незаконного завладения столичными квартирами, владельцы которых скончались.

Сергея Зинченко нашли мертвым именно за день до очередного судебного заседания по делу.

Кроме того, известно, что перед загадочной смертью у экс-судьи должна была состояться какая-то очень прибыльная сделка.

Как стало известно о смерти экс-судьи

Полицейских в квартиру бывшего судьи Соломенского суда вызвал его товарищ. Мужчина начал бить тревогу после того, как ему долго никто не открывал дверь.

Не отвечал Сергей Зинченко и на телефонные звонки. После этого друг позвонил жене Зинченко, которая и приказала срочно вызвать правоохранителей.

Хозяина квартиры нашли мертвым с простреленной головой. Рядом лежал пистолет ТТ.

По словам пресс-секретаря Шевченковского управления полиции Киева Анны Зубревой, следователи изъяли вещественные доказательства и пистолет. Все ценные вещи и ключи от квартиры были на месте.

Стал ли экс-судья жертвой киллера, должно выяснить следствие.