Правоохранители разоблачили в Киеве преступную группу, которая изготовляла удостоверения несуществующей организации – Международная дипломатическая миссия ОБСЕ.

Злоумышленники зарегистрировали несколько общественных организаций, имевших похожие названия с официальным представительством ОБСЕ в Украине, а также создали сайт.

За €1,5 тыс. они причисляли граждан Украины и нерезидентов к членам так называемой дипломатической миссии ОБСЕ, а на самом деле – к своим общественным организациям. Далее этим людям выдавали удостоверения, похожие на оригинальные.

Эти бумажки якобы позволяли пересекать границу по зеленому коридору без карантинных ограничений, получить через год после вступления в организацию дипломатические паспорта, соцпомощь, бесплатно лечиться за границей и другие привилегии.

У фигурантов дела провели обыски и изъяли десятки поддельных удостоверений с логотипом ОБСЕ, печати и бланки фейковой организации, а также удостоверения сотрудников полиции и других представителей органов власти.

Организатору мошеннической схемы сообщили о подозрении по ст. 190 УКУ – мошенничество. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также, возможно, будет открыто дело еще по одной статье – ст. 358 УКУ (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).