Ударил топором по голове: под Киевом мужчина чуть не убил собственного сына

В селе Шевченково Броварского района Киевской области пожилой мужчина чуть не зарубил собственного сына.

По данным полиции, мужчина ударил топором по голове 26-летнего сына во время ссоры.

Словесный спор перерос в драку, в ходе которой 61-летний местный житель схватился за холодное оружие.

Бывшая жена подозреваемого, которая в момент происшествия была в доме, вызвала домой медиков. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

По словам правоохранителей, конфликты в семье происходили часто. Полиция задержала пожилого мужчину.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 121 ч.1 (Умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений) УК Украины. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.