На Львовщине в ДТП погиб экс-главный тренер ФК Рух

В пятницу, 26 ноября, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб бывший главный тренер львовского футбольного клуба Рух Руслан Мостовой.

Инцидент произошел примерно в 10.40 на трассе Киев-Чоп в селе Любинцы Стрыйского района, сообщили в пресс-службе местного управления полиции.

По предварительной информации Мостовой не справился с управлением автомобиля Skoda Octavia, после чего вылетел на встречную полосу и протаранил отбойник.

От полученных травм экс-тренер Руха скончался на месте происшествия.

Заведено уголовное дело по факту нарушения ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека) УК Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, Мостовой возглавлял львовский Рух с ноября 2016 года и проработал там до августа 2017 года. Под его руководством команда вышла в Первую лигу, завоевав серебряные медали Второй лиги. Под его руководством львовский клуб провел 21 матч и одержал 10 побед.

Во время игровой карьеры футболист выступал за такие клубы как Львов, Подолье, Спартак из Нальчика, Томь, Волынь, Закарпатье и другие клубы.

Последним местом работы тренера был клуб Прикарпатье из Ивано-Франковска.