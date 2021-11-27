26 ноября на столичном Подоле полтора десятка неизвестных в масках и с пластиковыми палками растрощили клуб-бар Хвильовий.

О происшествии сообщил журналист Егор Чечеринда.

– Избили охрану и посетителей, которые вынуждены были прятаться в туалетах, забрызгали всех вокруг слезоточивым газом. Полиция приехала через 20 минут после вызова, когда все нападавшие уже сбежали, – пишет Егор Чечеринда.

Кроме того, журналист со ссылкой на слова PR-менеджера заведения Екатерины Войчук отметил, что двух охранников залили слезоточивым газом трое неизвестных у входа в бар.

– Сразу к воротам подбежали еще 12 незнакомых людей и забежали во двор Хвильового. Охранников по спине и рукам били телескопическими дубинками и препятствовали передвижению внутрь бара, – добавляет Егор Чечеринда.

В помещении бара было около 15 посетителей, трое диджеев из Берлина и команда еще трех человек.

Неизвестные растрощили бар на Подоле. Среди пострадавших – охрана и посетители / 3 фотографии

Бармены успели закрыть дверь на ключ, но их начали выламывать. Посетители держали дверь, чтобы неизвестные не попали внутрь. В это время во дворе начали ломать мебель, частями мебели и телескопическими палками выбивать окна и стеклянные двери в помещение.

– В дыры в окнах и дверях полетели газовые баллоны со слезоточивым газом. Часть посетителей и команда спрятались в колдруме и туалетах, чтобы не вдыхать газ, другая часть продолжали держать дверь, – подчеркнул Чечеринда.

Факты ICTV обратились за комментарием в Нацполицию для выяснения подробностей происшествия.

Джерело: Егор Чечеринда

Фото: Егор Чечеринда