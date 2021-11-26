Согласно данным медэкспертизы, 41-летний водитель опрокинувшегося на такси грузовика в Харькове был за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Об сообщила пресс-служба МВД.

– Экспертиза установила, что водитель грузовика MAN с полуприцепом находился в состоянии наркотического опьянения под действием каннабиноидов и опиатов. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований, – сказано в сообщении.

В связи с полученной информацией следователи изменили квалификацию дела с части третьей статьи 286 Уголовного кодекса на часть четвертую статьи 286-1 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, что повлекло за собой смерть нескольких пострадавших.

Таким образом мужчине грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.

Тем временем служба такси 30-40, в которой работал один из погибших в ДТП, сообщила в комментарии изданию Суспільне, что готова покрыть расходы на погребение 49-летнего водителя и двоих пассажиров – трехлетнего ребенка и его 49-летней бабушки.

Также юристы компании потребуют компенсации от виновника аварии.

Директор службы Руслан Сайфулин уточнил, что погибший водитель не был участником аварий до этого инцидента.

В день трагедии он проходил медосмотр, его авто – ежедневный техосмотр. У погибшего водителя осталась жена, по поводу наличия детей Сайфулин не уточнил.

Он добавил, что компания связалась с семьей погибших пассажиров и предложила покрыть все расходы по захоронению.

– Относительно ритуальных услуг они приняли нашу помощь. А адвокатское, юридическое сопровождение, думаю, после захоронения. Люди в шоковом состоянии. Потеряли родственника, ребенка. Ситуация такая – у самого сердце разрывается. Мы сами в шоке, – заявил Сайфулин.

Напомним, 25 ноября на Окружной дороге в Харьковской области столкнулись пять транспортных средств, среди которых два грузовика и три легковушки.

В результате ДТП погибли три человека, еще пять человек травмировались.

Джерело: МВС, Суспільне